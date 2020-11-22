Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

22.11.2020 13:11

Son dakika haberi... Silivri'de, kaçak tütün imal edilen ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Silivri'de, kaçak tütün imal edilen ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Mahalle'deki bir evde kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreslere yapılan operasyonda, 86 paket tütün ile doldurulmuş 1720 sigara, 24 kilogram şeffaf poşet içerisinde nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 75,5 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogramlık bandrollü paketler halinde nargile tütünü, 55 bin boş makaron, 37,4 kilogram kıyılmış tütün, sigara imalat makinesi, kompresör ele geçirildi. Adreste bulunan Necdet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı
Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı
Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı
Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

Yeni Mahalle, Silivri, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada         
11:56
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi         
11:37
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı         
10:13
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 13:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei