Ramazan'da kapatma mı yoksa tam kapanma mı geliyor? İşte kulislerde konuşulan plan

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 120 kişilik ekip, koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Koronavirüs vakalarının düşük olduğu Şırnak'ta, bilgilendirme çalışmaları da sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, Silopi ilçesinin en işlek caddelerine gruplara ayrılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler üzerinde 'maske, sosyal mesafe ve hijyen' yazılı tişörtler giyerek, iş yerlerini dolaştı. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, esnafa Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını yüklemelerini isteyerek, bilgilendirme ve uyarıda bulundu.

'VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Şırnak merkez ve Cizre İlçesinde de aynı uygulamayı yaptıklarını açıklayan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Bu ve benzer farkındalıkları daha da arttırarak, vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Tişörtlerimizde Covid-19'u yeneceğimizi ifade eden bir yazı var. Bu sayede maske, mesafe ve hijyen kurallarını vatandaşımıza teker teker hatırlatacağız. Amacımız, vatandaşımızın bilgilendirilmesini sağlamak dedi.