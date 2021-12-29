Üye Girişi
Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

29.12.2021 15:43

Son dakika gündem haberi: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk defa havuz ile buluştu.

Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk defa havuz ile buluştu.

Silopi ilçesinde 'Hayallerine Kulaç At' projesi kapsamında köy okulu öğrencileri ilk defa havuz ile buluştu.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü 'Hayallerine Kulaç At' projesi ile köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ilk defa havuz ile buluşarak yüzmenin ilk aşamalarını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı antrenörler gözetiminde eğitim alan çocuklar, erken yaşta yüzmeyi öğrenerek, müsabakalara hazırlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, ilçedeki köy okulunda okuyan bütün öğrencileri yüzme havuzuna getirdiklerini söyledi. Bilen, hedeflerinin bütün öğrencilerin havuz başında keyifli bir zaman geçirmeleri olduğunu ifade etti.

"Günlük ortalama 100 öğrenci eğitim görüyor"

Yüzme Antrenörü Sevim Çetin, köy okulu öğrencilerini eğittiğini ve bu kapsam da yatkın öğrenciler ile daha da yakından ilgilenerek çeşitli müsabakalar da yer almaları için çalışma başlatacaklarını aktardı. İlk etapta yüzmenin aşamalarını, yüzmek için hangi malzemelerin ne işe yaradığını öğrettikleri belirten Çetin; "Günlük ortalama 50 ile 100 arası öğrenciyi günlük gruplar halinde alarak eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize sudan korkmamaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Özgür Karaman, ilk defa havuza geldiğini ve çok eylendiğini dile getirdi.

Minik öğrenciler havuz sonrası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda çeşitli oyunlar oynayarak, buradaki 'Z Kütüphanesini' dolaştı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile beraber ilçe merkezinde pizza yedikten sonra okullarına geri döndü.

Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı
Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı
Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, gençlik, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı - Son Dakika


Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar         
15:49
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı         
15:47
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
15:27 Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement