Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... SİLVAN'DA 35 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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