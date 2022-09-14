Son dakika haberleri... SİLVAN'DA 35 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SİLVAN'DA 35 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

14.09.2022 23:08

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. (DHA)

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Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor Diyarbakır'da sosyal konut projesi için yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SİLVAN'DA 35 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SİLVAN'DA 35 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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