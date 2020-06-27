Son dakika haberleri! Sınava geç kaldı, içeri alınmak için dakikalarca dil döktü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sınava geç kaldı, içeri alınmak için dakikalarca dil döktü

Son dakika gelişmesine göre Sınava geç kaldı, içeri alınmak için dakikalarca dil döktü -Erzurum'da YKS heyecanı Erzurum'da Korona virüs önlemleri kapsamında YKS sınavı heyecanı yaşanıyor.

Sınava geç kaldı, içeri alınmak için dakikalarca dil döktü

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- Erzurum'da YKS heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da Korona virüs önlemleri kapsamında YKS sınavı heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler maske. sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde dua ederek büyük bir heyecan yaşadılar.

Güvenlik ekipleri sınavın yapıldığı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler sosyal mesafeye uyarak salona alındı. Merkez girişlerinde ateş ölçümü yapıldı maske değişimi yapılarak adaylar ileriye alındı.

Bu arada Erzurum Lisesi'nde sınava girecek olan Nazlı Özden, sınava gireceği okula geç kalınca salona alınmadı. Büyük bir üzüntü yaşayan Nazlı Özden, içeriye girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Sınava geç kaldı, içeri alınmak için dakikalarca dil döktü - Son Dakika

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