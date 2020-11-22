Polis ekipleri KPSS adayının çağrısına duyarsız kalmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na gireceği adresi bilmeyen Yasemin Arslan'ın çağrısına polis ekipleri duyarsız kalmadı.

Sabah saat 10.00'da başlayan KPSS adayı Yasemin Arslan, polis ekiplerini aradı. Ailesinin Balıkesir'de olduğunu ve sınava gireceği okulun adresini bilmediğini söyleyen Yasemin Arslan, ekiplerden yardım istedi. Kısa süre içerisinde Emek Mahallesi Asri Sokak'ta bulunan Arslan'ın ikametine giden polis ekipleri, sınav kağıdında yazan Süleyman Şah Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi. Polis ekiplerine çok teşekkür eden Arslan, "Gerçekten iyi ki varsınız, siz olmasaydınız belki de gelemezdim. Çok sağ olun" dedi.