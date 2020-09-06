Son dakika haberleri! Sınava giren çocuklarını okul bahçesinde bekleyen ailere sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Çorum'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla adayların maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okullara girişlerine izin verildi. Okul bahçesinde evrak kontrolü yapılan adaylar daha sonra üst aramasından geçirilerek okul binalarına alındı. Adaylara girişte dezenfektan, ıslak mendil ve maske dağıtıldı.

Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde 200 memur adayı sınava girdi. ÖSYM tarafından, Kovid-19 tanılı olduğu tespit edilen iki aday iki ayrı sınıfta sınava alındı, adayların yakınlarının ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul Müdürü Halit Güneş ve görevliler, aday ve bahçede bekleyen velilere sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Güneş, okul önünde bekleyen velileri şu sözlerle uyardı:

"Buradakiler çocuk yaşta kişiler değil. Siz böyle burada durdukça medya, 'sosyal mesafeyi korumadılar' diye haber yapıyor. Kıymetli velilerimiz, sınava giren çocuk değil. Üniversite bitirmiş insanlar. Lütfen burada beklemeyin, sosyal mesafeyi koruyun."