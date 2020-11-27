Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi

27.11.2020 19:14
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi, System.String[]

Son dakika haberleri: Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal ile Sındırgı Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal ile Sındırgı Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Başkan Yavaş, imza sonrası yaptığı açıklamada 2004 yılından bu yana devlet imkanları ile personellere olan güvencenin arttırıldığını, kadro imkanı sağlandığını ve imzalanan sözleşme ile çalışanların haklarının daha da arttırıldığını belirtti. Sındırgı Belediyesi Personel LTD. ŞTİ. ile imzalanan sözleşme töreni Sındırgı Belediyesi Kademe bahçesinde pandemi kuralları dikkate alınarak işçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Yavaş sendika ile görüşmeler neticesinde belediye bütçesini de zora sokmadan ilk yıl yüzde 13, ikinci yıl yüzde 12 maaş iyileştirmesi yapılacağını, diğer sosyal haklarında verileceği müjdesini verdi.

Amaç hizmet kalitesini yukarıya çıkarmak

İmza töreni öncesinde konuşan Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal " 696 sayılı kanun hükmünde kararnameden sonra, Balıkesir ilimizde ilk kez Sındırgı Belediyesiyle yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde emeği geçen, işçinin hakkını savunan ve geri durmayan Ekrem başkanıma çalışan kardeşlerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Birlikte büyüyoruz, hakkınızı koruyoruz

Bu şehre değer katmanın en güzel şey olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sendika, işçi, işveren, patron, belediye başkanı bu gibi ifadelerin hepsi, aslında tek bir şeyle özdeşleşiyor. Bu şehre hizmet verebilmek, yaşadığımız şehre hatıra olarak bir şey bırakabilmek. En iyi adam, en iyi işçi işini en güzel yapan insandır. Vatan sevgisi, memleket sevgisi Allah korkusu bilerek işinizi layıkıyla yapın.

İşçilerimizin hakkını savunan bir belediyecilik anlayışıyla yönettiğimiz Belediyemizde Sındırgı Belediyesi Personel LTD.ŞTİ. İşçilerimiz ile Hizmet-iş sendikası arasında imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi Törenini gerçekleştirdik. Özveriyle çalışan Personelime ve belediyemize hayırlı olsun" dedi.

İmza törenine; Sındırgı Belediye Başkan Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları Salih Durak, Halil Aldemir, Çağrı Çağatay Çavdar, Sendika Yönetim Kurulu ve Temsilcileri ile Sındırgı Belediye personeli de katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi
Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi

Hizmet İş Sendikası, Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sındırgı Belediyesi personeline toplu sözleşme müjdesi - Son Dakika


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