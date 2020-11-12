Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 20 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca ve 12 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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