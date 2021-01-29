Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu

29.01.2021 09:59

Son dakika haber... - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı yünlü tulumu hediye edilecek Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yörük mahallelerinden olan Eğridere'de geleneksel yöntemlerle üretilen ve Art Of Taste dünya kültür mirası listesine giren yünlü tulum peyniri...

- Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sındırgı yünlü tulumu hediye edilecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yörük mahallelerinden olan Eğridere'de geleneksel yöntemlerle üretilen ve Art Of Taste dünya kültür mirası listesine giren yünlü tulum peyniri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Yörük kadınları tarafından yılda bir defa yapılan yünlü tulum peynirinin yapımı oldukça zahmetli. "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabında da yer alan Art Of Taste'te dünya miras listesinde kayıt altına alınan peynir ilgi görüyor. 'Bereket Versin' kooperatifinde kadınlar tarafından üretilen ve diğer yöresel ürünlerle oluşturulan sepet Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve son Başbakan Binali Yıldırım'a verilecek. Sındırgı'ya özgü yöresel ve özel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti de kadınlar tarafından sıfır atık projesi kapsamında gazete kağıtlarından üretildi.

Nadir olarak üretilen ve kaybolmaya yüz tutmuş lezzetler arasında yer alan tulum peyniri Sındırgı Belediyesi destekleri ile Yörük mahallelerinde tekrar üretilmeye başladı. Yapım aşamaları zahmetli olan yünlü tulum peyniri bir yılda sofraya geliyor. Peynirin tulum içerisinde tutulması bozulmamasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, "Doğal şehir Sındırgı'nın farklılığı emeği, göz nuru ve geçmişten geleceğe olan ürünlerini bugün hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, hem de son Başbakanımız Binali Yıldırım'a hediye olarak Ankara'ya yola çıkıyor. Özellikle içerisinde bulunan ve geleneksel yöntemlerle 'yünlü tulum peyniri' olarak bilinen Eğridere mahallemize ait Sındırgı'nın güzel ürünlerinden yıllar sonra ilk defa denenen peyniri de kendilerine ulaştırıyoruz. Hakikaten farklı ürünler. Gayemiz şehrimizin var olan değerlerini parlatıp, ülke ekonomisine ve yöre ekonomisine kazanç sağlamak. İçerinde Bereket Versin Kooperatifimizin yaptığı tarhanasından, peynirinden, sirkesinden, kolonyasından, el işi ürünlerinden hepsi mevcut. 600 kadın gecelerini gündüzlerine vererek kooperatife ürün yetiştiriyor. Biz de bunları belediye olarak destekliyoruz" dedi.

Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu
Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu
Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu
Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Sındırgı, Külliye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: - Sındırgı yünlü tulum peyniri külliye yolcusu - Son Dakika


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