Kayseri'de sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacak - Son Dakika

Kayseri'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni kararlar aldı.

Gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021'e kadar ara verilmesi kararı alındı.

Alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılması kararlaştırıldı.