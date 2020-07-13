Son dakika haberleri... Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi
Son dakika yerel haberi... Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi Kilis'in Öncüpınar Snır Kapısında 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu ile 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi
KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Snır Kapısında 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu ile 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Öncüpınar Kapısında Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen tır aracında yapılan kontrolde, 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu yakalandı. Tır sürücüsü ve Suriye ye götürmesi için veren kuşların sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan kuşlar Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce teslim alınarak şahıslar hakkında idari para cezası kararı düzenlendi. İkinci operasyonda ise Suriye'den Türkiye'ye giriş çıkan bir araçta yapılan aramada, 14 bin 600 paket sigara yakalandı. Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:21 Kaynak: İHA
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