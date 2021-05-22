PYD/ YPG terör örgütüne katılacakları sınırdan geçiren kurye olduğu, diğerinin ise örgüte katılmaya gittiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ülkeden kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişi yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. İki şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu A.H.H. isimli Suriye uyruklu şahsın terör örgütüne katılacak şahısları sınır hattından geçirmek için örgüt adına kuryelik yaptığı belirlendi. Kuryenin, H.S. isimli şahsı Kızıltepe ilçesinden alarak sınır hattından geçirip örgüt kamplarına götürdüğü öğrenilirken, şahıslar sınırı geçemeden yakalandı.

Gözaltına alınan A.H.H. ve H.S. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN