Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler Mevlid-i Şerif ile anıldı
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde selde hayatını kaybeden 16 kişi için mevlid programı düzenlendi.
Ayancık Sahil Camisi'nde düzenlenen programa selde hayatını kaybedenlerin sevenleri ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir de katılarak baş sağlığı dileklerini ilettiler.
Hayatını kaybedenlerin yakınları ile aynı masalarda oturan protokol okunan mevlidi birlikte dinledi. Mevlid edilen dua ile son buldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler Mevlid-i Şerif ile anıldı - Son Dakika