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Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

17.07.2021 16:30
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış ve temel atma törenlerinin ardından Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış ve temel atma törenlerinin ardından Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, faaliyet alanları hakkında onlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla diyalog kuran Varank, onların sorunlarını dinledi. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı ile mesleki eğitim ve çıraklık merkezine de uğrayan Varank burada da esnaflarla buluştu. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Bakan Varank'a 15 Temmuz şehidi olan ağabeyi İlhan Varank'ın ahşaba kazınmış bir portresini hediye etti.

Sinop Valiliğini de ziyaret eden Mustafa Varank, burada Vali Erol Karaömeroğlu ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Varank, Delta V atış alanına gitti. - SİNOP

Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi
Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi

Münir Karaloğlu, Esnaf, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Sinop esnafından Bakan Varank'a yakın ilgi - Son Dakika


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