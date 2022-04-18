Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

18.04.2022 18:13
Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

Son dakika haberler... Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.

Boyabat ilçesinde 16 Nisan akşamı bir otomobil akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada yoldan geçen minibüsle çarpışmış, kazada otomobil ikiye ayrılmıştı. Otomobilde bulunan Yunus Akça (70) ve Necati Sarı'nın (60) hayatını kaybettiği kazada minibüste bulunan Abit Y., O.A.Y. (17) ve Yeter Yalçın (43) da yaralanmıştı. Minibüs şoförü Abit Y., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Abit Y., "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

(Berkan Şen/İHA)

Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı Son dakika haberleri | Sinop'ta ölümlü trafik kazasına karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı Son dakika haberi | Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kameraya yansıdı Son dakika haberi | Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:31 Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 18:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sinop'ta 2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement