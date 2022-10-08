Sinop 'un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Sinop'ta apartman dairesinde yangın - Son Dakika

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