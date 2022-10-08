Son dakika haberleri | Sinop'ta apartman dairesinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sinop'ta apartman dairesinde yangın

08.10.2022 11:22
Son dakika haberleri | Sinop'ta apartman dairesinde yangın

Son dakika haber... Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre yangın, Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 11 adresindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve Rıdvan Öztürk'e ait evde çıkan yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında evde yaşayan vatandaşların, itfaiye merdiveni yardımıyla evden tahliyesi yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, evdeki eşyalar küle döndü. - SİNOP

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sinop'ta apartman dairesinde yangın - Son Dakika

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