Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

10.04.2022 12:01
Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre Sinop'un Gerze ilçesinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi 19 Mayıs Mahallesi'nde beş katlı bir apartmanın birinci katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan dışarı çıkamayan apartman sakinleri, yangın merdivenleriyle tahliye edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Apartmanda ise büyük çapta hasar oluştu.

Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, hastaneye giderek dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. ???????

Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

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Yangın, Mayıs, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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