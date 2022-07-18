Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı

18.07.2022 03:21

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı Esenyurt'ta taşlı bıçaklı sokak kavgası cep telefonu kamerasında Esenyurt'ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı

Esenyurt'ta taşlı bıçaklı sokak kavgası cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Çıkan kavgada, sokak mahşer yerine dönerken güvenliği sağlamak için olay yerine özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi geldi.

Bıçaklı saldırganın kalabalığın üzerine koşuşturduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesi 1204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bayram tatilinde memleketleri Sinop'a giden 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tatil dönüşü İstanbul'a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop'ta başlayan tartışma İstanbul'da kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokak adeta mahşer yerine dönerken husumetli iki aile sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçakların konuştuğu kavgaya tutuştu. Kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayın büyümesi sonucu olay yerine polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Bıçaklı saldırgan cep telefonu kamerasında

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bıçak olan bir kişinin kalabalığın üstüne doğru bıçak salladığı görünüyor. Diğer bir görüntüde ise bıçaklı saldırganın üç kişinin peşinden koştuğu ve peşinden koştuğu kişilerin de saldırgana sopa ve taşlarla karşılık verdiği görülüyor.

"Sokakta başlayan kavga hastaneye taşındı"

Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine iki aile hasteneye akın etti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da bir süre kavga etmeye devam etti.

Olay sonrası çevik kuvvet ve özel harekat polisi ekipleri kavganın çıktığı sokakta yoğun tedbirler aldı. Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken ekiplerin kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, kavga, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'a sıçradı: 3 yaralı - Son Dakika
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