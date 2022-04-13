Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı

13.04.2022 09:39
Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlık' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlık' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesinde 'cinsel taciz ve hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Taciz, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sinop'ta 'cinsel taciz ve hırsızlıktan' aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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