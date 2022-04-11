Son dakika haber! Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu

11.04.2022 17:07

Son dakika haberleri... Sinop'ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu.

Sinop'ta, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karakum mevkisinde sahilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e ait olduğu belirlendi.

Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu - Son Dakika


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