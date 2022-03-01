Son dakika haberleri | Sinop'ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sinop'ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu

01.03.2022 09:42
Son dakika haberleri | Sinop'ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'ta jandarmanın yürüttüğü iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Sinop'ta jandarmanın yürüttüğü iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde ve Türkeli ilçesinde yürütülen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Sinop kent merkezinde yürütülen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda narkotik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Türkeli ilçesinde yürütülen soruşturmada ise 1 şahıs yakalandı, kubar esrar maddesi, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Yakalanan toplamda 4 şüphelinin haklarında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Son dakika haberleri | Sinop'ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu

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Son dakika haberleri: Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sinop'ta iki ayrı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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