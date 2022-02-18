Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.