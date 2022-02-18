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Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

18.02.2022 12:53
Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Jandarma, Erfelek, Enerji, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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