Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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