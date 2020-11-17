Son dakika haberleri... Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye 361 bin 200 lira ceza - Son Dakika

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 395 kişiye 361 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, emniyet, jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açık ve kapalı alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıldıkları vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ekiplerimizce yapılan denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymadıkları tespit edilen 395 kişiye 361 bin 200 lira idari para cezası uygulanmıştır. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz artarak devam edecektir."

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