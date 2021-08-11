Son dakika haberleri! Sinop'ta sel: Ayancık Çayı taştı

Son dakika haber... Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu.

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış Ayancık ilçesini vurdu. Ayancık Çayı taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. (Ünsal Karka/İHA)

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