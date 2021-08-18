Son dakika haberleri! Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (3) - Son Dakika

BAKAN YANIK SEL BÖLGESİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sinop'un Ayancık ilçesinde, 15 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ayancık Kriz Merkezi'nde Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Yanık, ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından selden en çok etkilenen Babaçay köyüne geçen Yanık, buradaki çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.