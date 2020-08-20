Son dakika haberleri... Sinop'ta su samurları kamerada - Son Dakika

Sinop'ta su samurları kamerada

SİNOP'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, denizde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop kent merkezindeki Kurt Kuyusu mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden Ersin Muhammed Karaman, (35) 2 su samuru gördü. Bir anlık şaşkınlığın ardından telefonuyla su samurlarını görüntüleyen Karaman, 'Arkadaşlarla otururken denizden bir ses geldiğini fark ettim ve denize doğru ilerledim. Suyun içindekilerin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Daha önce Sinop'ta böyle bir şey görmediğim için 'acaba saldırırlar mı" diye de endişelendim. Fakat yanlarına kadar ilerledim ve görüntü almaya devam ettim. Daha sonra görüntüleri arkadaşlarımıza izletince onlar, su samuru olduğunu söylediler? dedi.