İncedayı Mahallesi'nde arsa üzerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı binanın temelinde kayma oldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 3 dairesinde 8 kişinin oturduğu 5 katlı apartman, tahliye edildi. Vinçle destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sinop'ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı - Son Dakika

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