Son dakika haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Edinilen bilgiye göre, Nezaket Şensoy (71) 57 FE 423 plakalı otomobili ile ilçe merkezinden Samsun istikametine doğru seyir halindeyken, Şahin Tepesi mevkisinde viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Kazada sürücü Nezaket Şensoy olay yerinde hayatını kaybetti.

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