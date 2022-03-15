Son dakika haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

15.03.2022 16:08
Son dakika haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince iki kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve narkotik hap ele geçirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince iki kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve narkotik hap ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayancık ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve 5 adet narkotik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleriyle birlikte hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri tarafından 2 kişi tutuklanarak haklarında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - SİNOP

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Uyuşturucu, Jandarma, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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