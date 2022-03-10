Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

10.03.2022 15:07
Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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