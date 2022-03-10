Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hap bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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