Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

23.03.2022 14:00
Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5,90 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap ve 1,50 gram esrar ele geçirildi.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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