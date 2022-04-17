Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

17.04.2022 15:20
Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'ta çıkan yangında 15 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

Sinop'ta çıkan yangında 15 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

Kent merkezi Nisi Göleti yanında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.

Yangında 15 dönümlük alanda zarar oluştu.

Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü

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Kartal'da 34 katlı bir binanın 21'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartal'da 34 katlı bir binanın 21'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Yangın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika
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