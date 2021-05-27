Son dakika haberleri | Sinop'un modern stadı yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sinop'un modern stadı yükseliyor

27.05.2021 20:57
Son dakika haberleri | Sinop'un modern stadı yükseliyor, System.String[]

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop Dokuzoğlu Stadı'nın yerine 33 milyon TL yatırım ile yeni ve modern bir stadyum kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop Dokuzoğlu Stadı'nın yerine 33 milyon TL yatırım ile yeni ve modern bir stadyum kazandırılıyor. 2019 yılında inşaatına başlanılan stadyum, 10 bin seyirci kapasitesi ile göze çarpıyor. 3 tarafı kapalı olarak inşa edilen stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Stadın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

Denize 100 metre mesafede 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı içerisinde idari birimlerin yanı sıra tüm salon sporlarının yapılabileceği iki ayrı çok amaçlı salon da yer alıyor. Sinop Şehir Stadı içinde bireysel antrenman salonları, fitness salonları, engelli girişi ve engelli asansörü, bay-bayan hakem odaları, basın toplantı odası, antrenör odaları, doping kontrol odaları, basın çalışma, kamera yayın ve canlı yayın anlatım odaları, doktor odaları, dinlenme odaları yer alacak. Sinopluların yaşam boyu spor yapmalarına imkan verecek özelliklere sahip olan statta ayrıca uluslararası yarış standartlarına uygun olarak atma ve atlama gibi tüm sektörlerin yer alacağı 4 kulvarlı tartan atletizmin pistinin de bulunacak. Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sinop Şehir Stadı'nın 2022 yılında hizmete alınması bekleniyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop Şehir Stadımız Aralık 2019 ayında yer teslimi yapıldı. 2022 Mart ayı sonu itibariyle de bitmesi planlanıyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu modern stadımızı Sinopumuza, Karadeniz'in incisi Sinop'umuza kazandıracağız. 24 milyon 921 bin liraya ihale edildi. Projesi 33 milyon küsurdu. Stadımız içinde zemin katta soyunma odaları, hakem odaları, teknik direktör odaları, basın çalışma odası, akreditasyon odası, ilk yardım odası, bay bayan hakem odaları, basın çalışma odası, bir fuaye. Birinci katta protokol odaları, basın çalışma odası. İkinci katta da televizyon ve radyo yayın odaları, kamera odası, sitem odası ve idare ofislerden oluşmaktadır. Ayrıca stadımız içerisinde 2 adet çok amaçlı salon bulunmakta, soyunma odaları ile beraber. Diğer bir özelliği stadımızın hibrit çim sahanın yanında tartan bir atletizm pistimiz de olacak. Aynı zamanda aydınlatmamız olacak. Gece-gündüz hizmet etme fırsatı olacak. Bu şekilde insanlarımız da gece- gündüz burada spor yapma imkanına kavuşacak. Biz Sinop olarak spor altyapısı açısından çok güçlü bir iliz. Bu stadımızın bitmesiyle beraber de hemen her türlü branşta ulusal, uluslararası her türlü etkinliği yapabilecek bir seviyedeyiz. İnşallah stadımızla beraber spor altyapımızı da tamamlanmış olacak" dedi. - SİNOP

Türk Lirası, Yatırım, Fitnes, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Sinop'un modern stadı yükseliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış İbrahim Tatlıses için İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı         
21:09
Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu         
20:53
Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi         
20:45
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti         
18:44
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek         
05:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 21:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sinop'un modern stadı yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement