Son dakika haberleri: "Sıra gecelerinin" vazgeçilmez ismi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında anılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Sıra gecelerinin" vazgeçilmez ismi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında anılıyor

19.01.2021 11:59
Son dakika haberleri:

Bir son dakika haberine göre Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan, Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında anılıyor.

Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan, Urfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında anılıyor.

Urfa Sıra Geceleri geleneğinin mihenk taşlarından sanatçı Bedih Yoluk, dokumacılık yapan Halil'in tek çocuğu olarak 1929'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Genç yaşında evlenen ve 7 çocuk babası olan Bedih, uzun yıllar kazancılık mesleğini yaptı. İşinin ehli oluşundan dolayı da duayen ustaya "Kazancı Bedih" lakabı takıldı.

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Kazancı Bedih, 26 yıl belediyede işçi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Ud, tambur ve cümbüş gibi farklı müzik aletlerini çalma yeteneği de olan duayen sesin keşfi ise 1975'te bir mahalli grupla taziyelere gidip mevlit ve gazel okumasıyla ortaya çıktı.

Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini davudi ve etkileyici sesiyle okuyan Kazancı Bedih, bir güfteyi farklı makamlarda icra edebilme yeteneğiyle de dikkatleri iyice üzerine çekti.

Nezih meclislerin sayılan ve sevilen kişilerinin başında gelen müstesna ses, gazelin yanı sıra okuduğu uzun hava ve türkülerle de her yaş grubuna bu tür müzikleri sevdirmeyi başardı.

Sıra gecelerinin vazgeçilmezi oldu

Kazancı Bedih, Urfa sıra gecelerine, okuduğu gazellerle damgasını vurmayı başardı. Hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in şov programına katılan duayen ses, Şanlıurfa sıra gecelerinde seslendirilen türküleri okudu.

Kentin müzik kültürünün başında gelen sıra geceleri, bu tarihten sonra birçok ulusal televizyon yapımcısı, müzik şirketi ve büyük otellerin gözdesi oldu.

Bu sayede Şanlıurfalı sıra gecesi grupları, yurt dışında bile birçok etkinliğe katıldı.

Yavuz Turgul'un yönettiği ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı "Eşkıya" filminin müzikleriyle daha fazla tanınan Kazancı Bedih, plakçıların ısrarı üzerine çok sayıda albüm de yaptı.

İşinin "Piri" olarak biliniyor

Ünlü gazelhan, uzun yıllar sıra gecelerinde sahne alıp sabahın ilk ışıklarıyla kazancı dükkanında mesleğini sürdürmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Karakteri ve mizacı mütevazı olan Kazancı Bedih'in kendine has bir üslubundan ve ses tonundan dolayı meşhur sanatçılar ve etrafındaki herkes onu "pir" olarak kabul edip çağırırdı.

Sesinin rengi, söz ve duygu yoğunluğu, okuduğu eserlere mistik hava katması, hayatının son baharında sanatçıyı Türkiye çapında meşhur etti.

Kazancı Bedih'in, hayatının son yıllarında sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile düet yaptığı "Nemrut'un Kızı" adlı şarkıya ise ölümünden sonra klip çekildi.

Sanatçı, 2003'de "70 yaşından sonra yakaladığım şöhret benim için önemli değil" diyerek sanat hayatına son verdiğini açıkladı.

Bu karardan sadece bir yıl sonra Kazancı Bedih ve eşi, 19 Ocak 2004'te Şanlıurfa'daki evlerinde uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kazancı Bedih, Şanlıurfa, Fuzuli, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: 'Sıra gecelerinin' vazgeçilmez ismi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında anılıyor - Son Dakika


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