Son dakika haberleri! Sırbistan Başbakanı Brnabic, Avusturya Başbakanı Nehammer'i kabul etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sırbistan Başbakanı Brnabic, Avusturya Başbakanı Nehammer'i kabul etti

17.03.2022 16:47
Son dakika haberleri! Sırbistan Başbakanı Brnabic, Avusturya Başbakanı Nehammer'i kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

Taraflar, yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Avusturya'nın önemli bir ortak olduğunu belirten Brnabic, "Avusturya ile hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemli ortaklıklarımız var. Bu ortaklık bizim için önemli. Sırbistan, Batı Balkanlar'daki istikrarın direği. Bölgede barış ve huzurun korunmasında Sırbistan'a büyük görev düşüyor. Sırbistan, bölgede istikrarsızlık yaşanmasına müsaade etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Brnabic, Sırbistan'ın Avrupa'ya entegrasyonu sürecinde Avusturya'nın büyük desteği olduğunun altını çizdi.

Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan Sırp Başbakan, " Rusya'ya yaptırımlarda katılım sağlamak istemiyoruz. Bu, Rusya ile ilişkilerimiz kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bizi Rusya ile bağlayan tarihi, geleneksel ve dini bağlarımız var." dedi.

"Sırbistan, stratejik ve jeopolitik açıdan önemli bir ortağımız"

Avusturya Başbakanı Nehammer de Avusturya'nın Rus gazına bağlı durumda olduğunun ve gelecekte bu yakıtlara bağımlılıktan nasıl kurtulacağı sorusunun ortaya çıkacağını düşündüklerini belirtti.

Batı Balkanların Avrupa'ya ait olduklarını ve Avrupa Birliği içerisinde olmaları gerektiğini dile getiren Nehammer, bu sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Nehammer, "Sırbistan ile ilişkiler Avusturya için büyük önem taşıyor. Sırbistan, stratejik ve jeopolitik açıdan önemli bir ortağımız." dedi.

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Avusturya, Sırbistan, Belgrad, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sırbistan Başbakanı Brnabic, Avusturya Başbakanı Nehammer'i kabul etti - Son Dakika


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