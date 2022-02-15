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Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi

15.02.2022 20:08

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Devlet Günü'nde Türk firması Teklas'ın Genel Müdürü Nebi Anıl'a Devlet Nişanı takdim etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Devlet Günü'nde Türk firması Teklas'ın Genel Müdürü Nebi Anıl'a Devlet Nişanı takdim etti.

Sırbistan Devlet Günü münasebetiyle yapılan programda, Sırbistan'ın komşularıyla iyi bir yaşam istediğini belirten Vucic, "Bugün Sırbistan bağımsız, iyi işlerin yapıldığı, barışın mevcut olduğu ve onurlu bir ülke." ifadesini kullandı.

Vucic, "Sırp siyasetinin geleceği ancak Sırbistan'ın, hem Sırbistan hem de bölgenin çıkarları için alacağı bağımsız kararlara bağlıdır." dedi.

Sırbistan'ın Bosnalı Sırp Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve bu ilişkilerin geliştirildiğini belirten Vucic, "Bunu yaparken, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne zarar verecek adımlardan uzak durmaktayız." şeklinde konuştu.

Vucic, aralarında Teklas Otomotiv Genel Müdürü Nebi Anıl'ın da olduğu toplam 80 kişiye, başarılarından dolayı Devlet Nişanı verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan Milli Günü'nde Teklas Genel Müdürü Sayın Nebi Anıl'a Cumhurbaşkanı Sayın Vucic tarafından Devlet Nişanı verildi. Gurur duyduk! Sayın Anıl'ı ve tüm Teklas ailesini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Teklas'ın fabrikasını ziyaret etmişti

5 Ağustos 2021'de Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile fabrikayı gezerek incelemelerde bulunan Vucic, çalışanlarla sohbet ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Teklas'ın sunduğu istihdam sayesinde, Vladicin Han'da ortalama maaşın, kısa sürede 245 avrodan 444 avroya yükseldiğini belirtmişti.

Teklas'ın halihazırda 1030 kişiyi istihdam ettiğini aktaran Vucic, çalışanlarla sohbet etme fırsatı bulduğunu ve herkesin işinden memnun olduğunu kaydetmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi

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cumhurbaşkanı, Sırbistan, Sırp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı, Teklas Genel Müdürüne Devlet Nişanı verdi - Son Dakika


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