Son dakika haberleri: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türk firması Teklas'ın Vladicin Han'daki fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

VLADİCİN Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin güneyindeki Vladicin Han'da otomobil yedek parçası üreten Türk firması Teklas'ın fabrikasını ziyaret etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile fabrikayı gezerek incelemelerde bulunan Vucic, çalışanlarla sohbet ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Teklas'ın sunduğu istihdam sayesinde, Vladicin Han'da ortalama maaşın, kısa sürede 245 avrodan 444 avroya yükseldiğini ifade etti.

Teklas'ın hali hazırda 1030 kişiyi istihdam ettiğini anımsatan Vucic, söz konusu firmanın, Vladicin Han'daki yaşam standartlarını kararlı bir şekilde daha yüksek bir düzeye taşıdıklarını söyledi.

Fabrikanın, bölgenin başka beldelerinden gelen insanlara da iş imkanı tanıdığına dikkati çeken Vucic, çalışanlarla sohbet etme fırsatı bulduğunu ve herkesin işinden memnun olduğunu kaydetti.

Bölgede daha önce istihdam olanağı sağlayan fabrikalardan birinin kapanması üzerine çok sayıda insanın işsiz kaldığına işaret eden Vucic, "Türk dostlarımızdan bu insanlara yardımcı olmalarını istedik. Teklas bu isteğimizi anlayışla karşılayarak yarından itibaren işe alım süreci başlatacağını bildirdi. Önümüzdeki dört hafta içerisinde 250, mart ayına kadar ise yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic, Teklas Genel Müdürü Nebi Anıl'a, bölgeye verdikleri destekten ötürü Sırbistan Devlet Günü olarak kutlanan 15 Şubat'ta devlet nişanı takdim edileceğini duyurdu.

Büyükelçi Aksoy da Teklas'ın, Türkiye'nin Sırbistan'daki en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda otomotiv yan sanayisinde dünya lideri bir firmamız." ifadelerini kullandı.

Vucic'in, Teklas'ı yanında iki bakanla birlikte ziyaret ettiğini aktaran Aksoy, "Bu ziyaretin önemi ve amacı şuydu: Bir İtalyan firmasının üretimini durdurmasının ardından 1200'den fazla işçi açıkta kalıyor. Sırp yetkililerin ricası üzerine Teklas bu kapanan fabrikayı devralıyor ve işçilerin hepsini istihdam ediyor. Vucic bu konuda Teklas'a devalarca teşekkür etti." diye konuştu.

Aksoy, "Biz de bu zor günlerinde Sırp dostlarımızı yalnız bırakmadık, onlara destek olduk ve güçlü bir dayanışma sergiledik." dedi.