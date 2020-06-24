Son dakika haberleri: Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı

Son dakika güncel haberi: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak'a atanan 841'i hediyelerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak'a atanan 841'i hediyelerle karşılandı.

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta karşıladıkları öğretmenlere kolonya ve şeker ikramında bulundu, kitap seti hediye etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart'ta Şırnak'a atanan 841 öğretmenin kayıtlarının gerçekleştirildiğini söyledi.


Bakanlığın bölgeye öğretmen atamasında pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Gelen öğretmenlerle öğretmen kadromuzda eksikliğimiz azaldı. Bir atama daha olacak, onunla birlikte bu eksiklik kapanacaktır. Gelen öğretmenlerimiz öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklardır. 31 Ağustos'ta telafi eğitimlerimiz başlayacak. O güne yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı da açtıkları stantla öğretmenleri karşıladıklarını, yol, ulaşım ve konaklama gibi konularda öğretmenlere destek olduklarını belirtti.

"İlimizi güzel yerlere getirecek eğitim kadrosu hazır." diyen Çatı, görev yapacak bütün öğretmenlere başarılar diledi.


Öğretmenler ilgiden memnun

Adıyaman'dan gelen öğretmen Eser Ayaz ise burada çok büyük bir ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Ayaz, "Dün geldim. İnsanlarla kısa sürede çok kaynaştım. Kendimi hiç yabancı hissetmedim. İyi ki Şırnak'a atandım diyorum. Hiç medyada anlatıldığı gibi değil, gelip görmek gerekiyormuş. Umarım 4 yılı çok iyi geçiririm. Zaten atandığım için heyecanlıydım şimdi bu ilgiden sonra daha çok heyecanlandım." diye konuştu.

Şırnak, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı - Son Dakika

Son Dakika

20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:40:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]