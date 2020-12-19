Şırnak Annelerine taş atan kişi tutuklandı - Son Dakika

Şırnak Annelerine taş atan kişi tutuklandı
19.12.2020 18:56
- Şırnak Annelerine taş atan kişi tutuklandı Terör örgütü PKK'ya tepki için her hafta Perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde toplanan terör mağduru acılı annelere taş atan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Şırnak Annelerine taş atan kişi tutuklandı
ŞIRNAK - Terör örgütü PKK'ya tepki için her hafta Perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde toplanan terör mağduru acılı annelere taş atan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnaklı Şehit Anneleri, Şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Annelerin bir araya gelerek HDP İl Binası önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında taş atan kişiyi Batman'da gözaltına alınmıştı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün Şırnak'ta adliyeye çıkarılan Z.K tutuklandı.
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