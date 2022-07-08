Son dakika haberleri! Şırnak polisinden kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şırnak polisinden kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı yaptı

08.07.2022 09:49
Son dakika haberleri! Şırnak polisinden kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı yaptı

Son dakika haberleri: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kurban satış noktalarında "dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para" konularında bilgilendirme çalışması yaptı. Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Kurbanlık pazarlarını tek tek gezen ekipler, hayvan yetiştiricilerinden sattıkları kurbanlık karşılığında aldıkları parayı mutlaka kontrol etmelerini istedi, sahte parayla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Polis Memuru İrfan Kumaş, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Kurban Bayramının yaklaşması münasebetiyle vatandaşlarımızı, hırsızlık, dolandırıcılık, yan kesicilik ve kurban satışlarında sahte para konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yapıyoruz. Kurban satıcılarının 1 yıl boyunca emek verdiği ve bu emeklerinin zayi olmaması için vatandaşlarımızın basit ve güvenli ve emniyet tedbirlerini anlatıyoruz. Sahte paranın sahte mi gerçek mi konusunda 12 farklı yöntemle anlaşılabiliyor. Bunların bazıları alet ve cihazlarla ve bizde kurban yerlerinde göz ve el yordamıyla dokunarak sahte paranın ve gerçek paranın birbirinden nasıl ayrılabileceğini anlatıyoruz. Kurban satışlarında yüklü paralar olduğu için kurban satıcıların işi aceleye getirmemelerini ve 1 yıllık emeklerini boşa gitmemesi için paralarını yavaş ve dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurban satıcısı Selahattin Yılmaz, polis ekiplerinin dolandırıcılık hakkında bilgilendirme yaptığını belirterek, bilgilendirmeleri dikkate alacaklarını söyledi. Yılmaz, polis ekiplerine bilgilendirmeden ötürü teşekkür ettiğini ifade etti. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şırnak polisinden kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı yaptı - Son Dakika

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