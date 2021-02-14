Son dakika haberleri: Şırnak'ta 14 Şubat hediyeleri, çocuklara - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta 14 Şubat hediyeleri, çocuklara

Son dakika haberleri: Şırnak'ta 14 Şubat hediyeleri, çocuklara

14.02.2021 08:22

Son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, Kadın Girişimciler Derneği'nce sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılan 150 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirilerine satın alacakları hediyeler yerine çocuklara pelüş oyuncak ve çikolata aldı.

ŞIRNAK'ta, Kadın Girişimciler Derneği'nce sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılan 150 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirilerine satın alacakları hediyeler yerine çocuklara pelüş oyuncak ve çikolata aldı. Türkiye'nin birçok ilinden kampanyalarına destek verildiğini belirten Dernek Başkanı Ayten Akgül, "Derneğimizin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmış olduğumuz bir çalışma. 14 Şubat Sevgililer Günü'ndeki sevgimizi biz çocuklar ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Şırnak'ta, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ayten Akgül, 1 ay önce sosyal medyada '14 Şubat Sevgililer Günü Hediyem Bir Çocuğa' adıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Akgül, bu yılki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin birbirlerine alacakları hediyeler yerine çocuklara hediye alınması çağrısında bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine veya sevgilisine hediye almak isteyen birçok çift, kampanyaya destek verdi. Destek sayesinde Şırnak'ta engelli, yetim ve maddi durumu olmayan 150 çocuğa pelüş bebek ve çikolata hediye edildi.

Türkiye'nin birçok ilinden kampanyalarına destek geldiğini belirten Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ayten Akgül, "Derneğimizin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmış olduğumuz bir çalışma. Sevgililer günündeki sevgimizi biz çocuklar ile paylaşmak istiyoruz. Bu anlamda bugün rehabilitasyon merkezindeki engelli arkadaşlarımızın yanına geldik. Sevgimizi onlarla paylaşmak, onları mutlu etmek adına buradayız. Kampanya kapsamında 150 çocuğa paket hazırladık. Bunu hayırseverlerimiz tarafından yapılan hibeler ile yapıyoruz. Kampanyamıza Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'dan, Ardahan'dan, İzmir'den, Antalya ve birçok yerden destek geldi. Destek sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnak'ta 14 Şubat hediyeleri, çocuklara - Son Dakika


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