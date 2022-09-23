Son dakika haberleri | Şırnak'ta 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

23.09.2022 09:50
Son dakika haberleri | Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

Son dakika habere göre ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 2 terörist yakalandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 2 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar. Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde 1 terörist, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde yakalandı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

İçişleri Bakanlığı ise, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, aynı bölgede 1 teröristin daha yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır, yakalanan terörist sayısı 2'ye yükselmiştir" denildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şırnak'ta 2 terörist yakalandı - Son Dakika

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