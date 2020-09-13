Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK - Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:28 - Kaynak: İHA
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