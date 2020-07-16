Son dakika haberleri! Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilerek gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi tutuklandı.

Şırnak'ta, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilerek gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi tutuklandı.

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Şırnak'ta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği, uygunsuz davranışta bulunduğu için gözaltına alınan kamu personeli A.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece silahla tehdit suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "15.07.2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 İhbar hattına gelen çağrıda ilimiz Merkez Yeni Mahalle'de, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Zanlıya ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği gerekçesiyle de para cezası uygulandı. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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