Son dakika haberleri... Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kilo 233 gram eroin, 416 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, 720 kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 21'i kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.