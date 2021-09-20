Son dakika haberleri! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 13-19 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin ilgili birimlere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, diğerlerinin sevk edildikleri makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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