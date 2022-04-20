Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.04.2022 22:30
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Serdar Kürekçi idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uluslararası İpekyolu'nun Çığır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki eşi Saliha ve kayınvalidesi Şahide Kürekçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saliha ve Şahide Kürekçi yaşamını yitirdi.

Cizre- Silopi kara yolunun 17. kilometresindeki kazada ise 27 AKS 677 plakalı minibüs, 27 AAL 196 plakalı hafif ticari araç ve 07 AIH 562 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Olgun ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Olgun, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olgun, kurtarılamadı.

Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İpekyolu, Tragger, Şırnak, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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