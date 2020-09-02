Son dakika haberleri: Şırnak'ta ikna yoluyla 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'a yükseldi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA