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Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı

10.01.2022 17:46
Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 82 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03-09 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 63 adet fişek, 5 adet bong, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin maddesi, 15.898 adet emtia, 7 bin 900 paket kaçak sigara, 112 kutu ve 171 bin 820 adet tıbbi ilaç, 5 bin adet tıbbı ilaçlara ait bandrol, 716 adet cep telefonu, 38 adet güneş gözlüğü, 32 adet parfüm, 25 kilogram çay, 14 adet akıllı saat, 16 adet elektronik malzeme, 2 bin 800 adet makaron ve 503 adet sikke ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 69'ü kaçakçılık, 12'si asayiş suçlarından, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere 82 şüpheli gözaltına

(Melih Yiğit/İHA)

Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı
Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı
Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı
Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı
Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 82 gözaltı - Son Dakika
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